Пушистый форсаж: Гран-при

Юная мышка по имени Эдда с детства грезила о ревущих моторах и головокружительных скоростях. И вот мечта оказывается на расстоянии вытянутой лапки: неподалеку стартует масштабнейший Гран-при. Но случайная встреча с ее кумиром, звездным гонщиком Эдом, оборачивается неожиданным поворотом — он выбывает из игры, и теперь именно Эдда должна занять его место. Скрываясь под его шлемом, она бросается в бой против самых быстрых и самых пушистых зверогонщиков планеты.