Пушистый форсаж: Гран-при

Юная мышка по имени Эдда с детства грезила о ревущих моторах и головокружительных скоростях. И вот мечта оказывается на расстоянии вытянутой лапки: неподалеку стартует масштабнейший Гран-при. Но случайная встреча с ее кумиром, звездным гонщиком Эдом, оборачивается неожиданным поворотом — он выбывает из игры, и теперь именно Эдда должна занять его место. Скрываясь под его шлемом, она бросается в бой против самых быстрых и самых пушистых зверогонщиков планеты.
- Режиссёр
- Вальдемар Фаст
- Продолж.
- 98 мин.
- Премьера
-
2025-07-24 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение, Комедия, Спортивный фильм