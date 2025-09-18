Пункт назначения: Смертельная игра

Робби необъяснимым образом выжил в катастрофе, в которой погибла его девушка. И теперь он готов на все, чтобы еще хоть раз поговорить с ней. Гадалка рассказывает ему об одном ритуале. Для его проведения он собирает группу отчаянных ребят, чтобы начать древнюю игру. Но смерти не нужно специальное приглашение, она сама готова придти за выжившими и предложить им свою игру.