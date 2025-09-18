Рязань
Итоги года New
Публикации
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
Вчера 15:54
519
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
992
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 004
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
5 957
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Кино

Пункт назначения: Смертельная игра

Робби необъяснимым образом выжил в катастрофе, в которой погибла его девушка. И теперь он готов на все, чтобы еще хоть раз поговорить с ней. Гадалка рассказывает ему об одном ритуале. Для его проведения он собирает группу отчаянных ребят, чтобы начать древнюю игру. Но смерти не нужно специальное приглашение, она сама готова придти за выжившими и предложить им свою игру.

Режиссёр
Карлос Баэна, Уго Кардосо, Натан Крукер, Сонни Лагуна, Эрнан Мояно, Доусон Тейлор, Томми Виклунд
Актёры
Марио Гонсалес Марти, Лиззи Гомес, Матиас Миранда, Таина Липински, Бьянка Ваккетта, Лусия Баэс
Продолж.
80 мин.
Премьера
2025-09-18 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

Кино
Семейный призрак
Кино
Идентификация
Кино
Ведьмина доска
Кино
Токсичный мститель
Кино
Сказки темного леса. Ворожея
Кино
Тимур и его команда
Кино
TheatreHD: Арена ди Верона. Богема
Кино
Колбаса
Кино
Вес победы
Кино
Мульт в кино. Выпуск № 186. Большая ми-ми-миссия
Кино
Бенгальское дело