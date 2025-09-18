Пункт назначения: Смертельная игра

Робби необъяснимым образом выжил в катастрофе, в которой погибла его девушка. И теперь он готов на все, чтобы еще хоть раз поговорить с ней. Гадалка рассказывает ему об одном ритуале. Для его проведения он собирает группу отчаянных ребят, чтобы начать древнюю игру. Но смерти не нужно специальное приглашение, она сама готова придти за выжившими и предложить им свою игру.
- Режиссёр
- Карлос Баэна, Уго Кардосо, Натан Крукер, Сонни Лагуна, Эрнан Мояно, Доусон Тейлор, Томми Виклунд
- Актёры
- Марио Гонсалес Марти, Лиззи Гомес, Матиас Миранда, Таина Липински, Бьянка Ваккетта, Лусия Баэс
- Продолж.
- 80 мин.
- Премьера
-
2025-09-18 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов