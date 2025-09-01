12 ноября 2025 г. в 16:00 в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» открывается персональная выставка московского художника-керамиста Марии Фофановой «Провинция».

Мария Фофанова живёт и работает в Москве, является участником многочисленных выставок. Её работы находятся в частных коллекциях и музейных собраниях. Первые шаги в искусстве она сделала в Детской художественной школе № 1 (Москва) у педагога В.А. Гераскевича. Позже окончила Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское), где занималась керамикой под руководством известного мастера — художника-керамиста Е.С. Лукиновой.

В работах Марии Фофановой соединяются наблюдательность живописца, тонкость графика и чувственность мастера керамики. Керамика стала главным приложением творческих сил художника. Ещё в студенческие годы Мария открыла для себя пластичность и живую природу этого материала. Практику проходила на ведущих заводах страны, мечтая воплотить искусство в реальном производстве. Позднее вступила в молодёжную секцию Московского областного союза художников как живописец, участвовала в творческих группах на ЭТПК и экспериментальном Гжельском заводе, а в Московский союз худжников вошла уже как мастер прикладного искусства.

Название выставки «Провинция» связано с местом, где художникуже много лет черпает вдохновение. В 1990-е годы у семьи Фофановых появился дом в Рязанской области, недалеко от Касимова. Почти безлюдные деревни, полевые дороги, дальняя Ока и лица местных жителей стали частью художественного мира Марии. «Казалось, — вспоминает художница, —всё вокруг принадлежит только этим людям, жителям забытых деревень. Каждому достаётся своя бескрайняя, незаселённая часть света».

Тишина и особая красота провинциального пейзажа воплотились в керамических композициях, блюдах и графике Марии Фофановой. Графические листы служат художнику способом выражения размышлений перед созданием керамических блюд, панно и скульптур. В них повторяются мотивы полей, деревенских домов, фигур людей, вписанных в пространство природы.

Мария Фофанова стремится передать в своих работах ощущение воздуха и света. Белизна фаянса становится эквивалентом неба — «пустоты, сияющей изнутри». Пейзаж в произведениях художника — не фон, а самостоятельное живое пространство, наполненное дыханием и присутствием человека.

В экспозиции выставочного зала галереи представлено около сорока произведений мастера, выполненных в разных техниках. Графические листы Мария Фофанова показывает впервые, предлагая тем самым заглянуть в «кухню» художника и понять процесс создания произведения от замысла до воплощения.