Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 02
19°
Чтв, 03
24°
Птн, 04
28°
ЦБ USD 78.42 -0.11 02/07
ЦБ EUR 92.74 0.47 02/07
Нал. USD 79.25 / 79.00 02/07 15:30
Нал. EUR 91.77 / 93.00 02/07 15:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
Вчера 15:20
9 243
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
5 846
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
4 007
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
30 945
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Про людей и про войну

Великая Отечественной война. Рядовые ситуации не могут серьезно повлиять на ход глобального мирового конфликта, развернувшегося на тысячах километров фронта бескрайней страны, в котором участвуют десятки миллионов солдат. Но именно человеческие качества каждого, кто в это суровое время стоял насмерть с оружием в руках, где сошлись все силы добра и зла и каждый готов на все ради победы, и стали той силой, которая сокрушила нацизм.

Режиссёр
Дмитрий Пасичнюк, Андрей Красавин, Александр Кананович, Роман Бойко
Актёры
Егор Бероев, Роман Курцын, Федор Федотов, Олег Васильков, Дирк Мартенс, Антон Богданов, Тимофей Елецкий, Андрей Кислицин, Сергей Сафронов, Евгения Глотова
Продолж.
90 мин.
Премьера
2025-06-19 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Исторический фильм, Драма, Война

Еще в кино

Кино
Игра в кальмара: Перезагрузка
Кино
Питер FM
Кино
Хищник. Дожить до рассвета
Кино
Гачиакута
Кино
Мистер Робот
Кино
Гонка
Кино
Пункт назначения: высотка 613
Кино
Письма о любви
Кино
Кроссы
Кино
Материалистка
Кино
Лига теней
Кино
Ритуал