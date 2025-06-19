Про людей и про войну

Великая Отечественной война. Рядовые ситуации не могут серьезно повлиять на ход глобального мирового конфликта, развернувшегося на тысячах километров фронта бескрайней страны, в котором участвуют десятки миллионов солдат. Но именно человеческие качества каждого, кто в это суровое время стоял насмерть с оружием в руках, где сошлись все силы добра и зла и каждый готов на все ради победы, и стали той силой, которая сокрушила нацизм.