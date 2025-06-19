Про людей и про войну

Великая Отечественной война. Рядовые ситуации не могут серьезно повлиять на ход глобального мирового конфликта, развернувшегося на тысячах километров фронта бескрайней страны, в котором участвуют десятки миллионов солдат. Но именно человеческие качества каждого, кто в это суровое время стоял насмерть с оружием в руках, где сошлись все силы добра и зла и каждый готов на все ради победы, и стали той силой, которая сокрушила нацизм.
- Режиссёр
- Дмитрий Пасичнюк, Андрей Красавин, Александр Кананович, Роман Бойко
- Актёры
- Егор Бероев, Роман Курцын, Федор Федотов, Олег Васильков, Дирк Мартенс, Антон Богданов, Тимофей Елецкий, Андрей Кислицин, Сергей Сафронов, Евгения Глотова
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
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2025-06-19 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Исторический фильм, Драма, Война