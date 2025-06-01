Прекрасный день, один из многих

Татьяна Николаевна Петрова родилась в 1956 г. в Москве. В 1969-75 гг. училась в Московской средней художественной школе. Окончила Московский государственный художественный институт (МГХИ) им. В.И. Сурикова, станковое отделение, мастерскую Д.К. Мочальского (1975-81). С 1984 г. участвует в выставках различного уровня: молодежных, зональных, всесоюзных, международных. В 1989-91 гг. — стипендиат Союза художников СССР. Член СХ с 1993 года. Работает в жанрах картины, пейзажа, портрета. Тематика произведений — философско-библейские сюжеты, лирический пейзаж. Работы находятся в Государственном Русском музее, других музеях и частных коллекциях России и зарубежья.

Выставка представляет избранные произведения московского живописца, созданные за последние двадцать лет. В этот период Татьяна Петрова совершает многочисленные водные путешествия по Москве-реке, Оке, Волге, Волхову и другим рекам России на собственной лодке, построенной в Новой Ладоге. Художник пишет не конкретные виды, а впечатления от увиденной красоты, вызвавшей глубокий внутренний отклик. Ведущую роль в композициях играют сложный цвет и живописная фактура, построенная на открытых динамично-трепетных мазках. Обобщенная форма в картинах стремится к абстракции. Изображенные пейзажи и сцены из жизни похожи на сны или воспоминания, наделены символикой и многозначными смыслами. Рассуждая о своем творчестве,

Татьяна Петрова говорит о стремлении передать в работах глубинный пласт трудновыразимых собственных переживаний и представлений о жизни, нередко сохранившихся с самого детства.

Критики отмечают прямую связь творчества художника с романтическими тенденциями в русской живописи, в XX столетии ярче всего проявившимися в творчестве символистов, а позже у членов объединения «Маковец». Романтическим мировосприятием объясняется стремление Татьяны. Петровой языком живописи раскрыть зрителю внутренний мир, построить одухотворенное пространство, где реально увиденное соединяется с глубоким обобщением. Сочетая абстрактные и фигуративные формы, художник достигает эмоциональности полотен через цветовую гамму. Композиционные, колористические, пластические решения произведений Татьяны Петровой, как и содержательные особенности (стремление к отображению духовных сущностей, религиозно-мифологической трактовке образов) сближают ее творчество с произведениями представителей неклассического искусства первой половины ХХ века или же художников советской поры, тяготевших к «тихому искусству».

На персональной выставке в Рязани представлено около сорока полотен первой четверти ХХI века. Татьяне Петровой близка Рязанская земля, это родина ее предков по отцовской линии. Она часто бывает здесь и желание представить свое творчество рязанскому зрителю, будем надеяться, встретит заинтересованный отклик.

Выставка работает с 17 июля по 24 августа 2025 г. в художественном музее по адресу: Рязань, ул. Свободы, 57. Вход с 11 до 18 час., кроме понедельника и первой пятницы месяца. Тел. для справок (4912) 44-18-83