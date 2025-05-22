Правила Филиппа

Филипп любит нарушать правила. Из-за этого у него иногда возникают проблемы. Маме не всегда удается сдерживать его кипучую энергию. Он очень любит свою маму, любит с ней завтракать, делать зарядку, гулять и кататься на аттракционах в парке… Но, когда она на работе, Филипп часто убегает из дома в ближайшую кофейню и наблюдает за тем, как делают кофе. Здесь у него своя жизнь, свои правила и своя мечта — Филипп хочет стать бариста, ведь кофе делает людей счастливее! Но исполнить эту мечту не так-то просто: Филиппу 25 лет, и у него синдром Дауна…
- Режиссёр
- Роман Косов
- Актёры
- Григорий Данишевский, Юлия Яблонская, Елена Ербакова, Полина Кутепова, Константин Юшкевич, Иван Злобин, Александр Подземельный, Мария Евсеева, Дарья Сазонова
- Продолж.
- 87 мин.
- Премьера
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2025-05-22 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Драма-комедия