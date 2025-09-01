Посвящения. Галерея «Сад»

15 ноября в 16:00 в Выставочном зале Рязанского художественного музея им. И. П. Пожалостина состоится открытие выставки оммажей современных российских художников «Посвящения». Организатор выставки — галерея «Сад» Александра и Анны Мессереров.

Оммаж (от фр. hommage — признательность, дань уважения) в искусстве — работа-подражание, знак восхищения и уважения другому художнику, музыканту, литератору и иным деятелям культуры, науки и искусства. Часто оммаж посвящён не жизни и творчеству в целом, а отдельному произведению автора.

На выставке «Посвящения» под кураторством Натальи Сидоровой будут представлены работы более сорока современных авторов, в основном, из Москвы и Санкт-Петербурга, выполненные в разных техниках и направлениях: живопись, графика, рельефы, мозаика, скульптура, керамика, коллажи, ассамбляжи, работы по ткани с вышивкой, инсталляции, фотографии. Зритель увидит оммажи Александру Пушкину, Сандро Боттичелли, Казимиру Малевичу, Мартиросу Сарьяну, Петрову-Водкину, Ван Гогу, Амедео Модильяни, Анри Матиссу, Эрику Булатову, Андрею Тарковскому, Максиму Горькому и другим.

Некоторые произведения существенно расширяют понятие оммажа, они отсылают не к конкретным авторам, а к первоисточникам и традициям в искусстве: римской мозаике (мозаика Феликса Буха и Анны Замулы), владимиро-суздальской белокаменной резьбе (скульптуры Юлии Глебовой и Наталии Овсиенко), крестьянской кистевой росписи (керамика Натальи Звонарёвой), вологодской прялке (живопись Александра Пестерева). При этом организаторы подчёркивают несерьёзность выставочного проекта, лёгкость и свободу самовыражения художников, не лишённые юмора и иронии. Например, в экспозиции есть посвящение «Всем прекрасным девушкам планеты Земля» Марии Арендт, самой галерее «Сад» и Переделкино от семьи Мессереров и картошке — в проекте Дениса Трусевича «Картофельный музей».

«Мы смотрим на вещи, пытаясь соотнести прошлое с настоящим, угадать смыслы, обличённые в формы, и дать им свое определение, найти сходства и отличия и интерпретировать их. Это в том числе и очень увлекательная игра, в которой художник проводит нас по лабиринту загадок и ассоциаций. Оммаж — одна из форм такой игры, с одной стороны, и самостоятельное произведение искусства — с другой, в отдельных случаях дающее не свободу интерпретаций, но свободу от интерпретаций», — отмечает куратор выставки Наталья Сидорова.