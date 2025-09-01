Молодой стартапер Кирилл пытается продать свое приложение крупному инвестору — олигарху Потапову, но вместо встречи с ним попадает в тщательно воссозданную реальность 90-х годов. Оказывается, после травмы головы Потапов потерял память и, чтобы помочь ему вернуть воспоминания, его заместитель Жаринов подготовил необычный квест с ключевыми событиями из прошлого бизнесмена. И Кирилл, которого Потапов принял за своего друга Сизого и важного участника их приключений в 90-х, вынужден присоединиться к этому невероятному и комичному путешествию, чтобы осуществить и свою мечту.
- Режиссёр
- Иван Глубоков
- Актёры
- Виталий Хаев, Александра Бортич, Филипп Ершов, Ян Цапник, Сергей Рубеко, Данила Якушев, Евгений Михеев, Юрий Кузнецов
- Премьера
-
6 ноября 2025 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Комедия