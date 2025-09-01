Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
911
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 612
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 667
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 258
Кино

Попутчики

Молодой стартапер Кирилл пытается продать свое приложение крупному инвестору — олигарху Потапову, но вместо встречи с ним попадает в тщательно воссозданную реальность 90-х годов. Оказывается, после травмы головы Потапов потерял память и, чтобы помочь ему вернуть воспоминания, его заместитель Жаринов подготовил необычный квест с ключевыми событиями из прошлого бизнесмена. И Кирилл, которого Потапов принял за своего друга Сизого и важного участника их приключений в 90-х, вынужден присоединиться к этому невероятному и комичному путешествию, чтобы осуществить и свою мечту.

Режиссёр
Иван Глубоков
Актёры
Виталий Хаев, Александра Бортич, Филипп Ершов, Ян Цапник, Сергей Рубеко, Данила Якушев, Евгений Михеев, Юрий Кузнецов
Премьера
6 ноября 2025 в России
Возраст
12+
Жанры
Комедия

