Полина Гагарина

В новом шоу «Навсегда» Полина представит новую временную историю своей жизни, с самыми яркими ее моментами, запечатленными в невероятных инсталляциях, с космическим светом и масштабным живым звуком. Это будет показано через череду песен, отражающих разные периоды ее творчества. В шоу войдут как песни из нового, долгожданного альбома, так и уже полюбившиеся слушателям хиты в новом звучании. На два часа зритель попадет под купол не только музыки и жизни, а также проникнет в закулисье артиста! Каждый сможет почувствовать себя частью этого грандиозного шоу. В жизни каждого из нас есть то, что проносится через годы, и остается в сердце. Любовь и радость, чувства и впечатления, мгновения и моменты. Из каждого периода жизни мы уносим с собой самое главное, что сердце запомнит навсегда.