ЦБ USD 81.19 0.3 06/11
ЦБ EUR 93.51 0.13 06/11
Нал. USD 81.90 / 82.00 05/11 18:15
Нал. EUR 94.21 / 95.78 05/11 18:15
Итоги года New
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
911
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 612
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 667
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 258
Похищенная
Кино

Похищенная

Мара в одиночку воспитывает любимую дочь, а ее бывший муж Карим время от времени забирает малышку на выходные. Однажды дочь пропадает, а Мара узнает, что Карим тайно вывез ее на свою родину в Сирию. Много лет обивая пороги, Мара не может вернуть дочку официальными путями. Однажды к ней обращается бывший морпех Митч, который предлагает Маре сделку: она должна помогать возвращать похищенных детей посредством тайных операций по всему миру. В ответ на это он обещает сделать все, чтобы вернуть ее дочь домой. Пообещав помощь, Мара не догадывается, что будет втянута в опасную и жестокую игру, курируемую ЦРУ, а доброжелательный Митч — вовсе не тот, за кого себя выдает…

Режиссёр
Джеймс Кент
Актёры
Кейт Бекинсейл, Скотт Иствуд, Джордан Дювиньо, Мэтт Крейвен, Алехандра Говард, Арвин Кананьян, Ана Голджа, Талия Ассераф, Патен Хьюз
Продолж.
110 мин.
Премьера
20 ноября 2025 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Приключение, Триллер, Драма

