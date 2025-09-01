Рязань
Итоги года
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 093
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
905
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
952
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 835
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Поэма джаза и романтики
5 октября в 15:00
Концерты

Поэма джаза и романтики

Рязанский музыкальный колледж

5 октября в Рязанском музыкальном колледже имени Пироговых состоится концертная программа «Поэма джаза и романтики», посвящённая международному Дню учителя! Место для этого концерта было выбрано неслучайно. Ведь многие артисты Рязанского музыкального театра получили образование в стенах Рязанского музыкального колледжа, а затем вернулись в родное учебное заведение в качестве преподавателей, и сегодня передают свои знания и опыт новому поколению студентов.

«Поэма джаза и романтики» — это особый повод выразить благодарность наставникам. В этот вечер на одной сцене выступят студенты и уже состоявшиеся артисты. Эта творческая связь между поколениями имеет огромное значение для сохранения культурного наследия и развития искусства.

Программа включает шедевры джазовой и романтической музыки Джорджа Гершвина, Астора Пьяццоллы, Леонарда Бернстайна, Дариуса Мийо.

Мы приглашаем вас насладиться живой музыкой в виртуозном исполнении оркестра Рязанского музыкального театра (дирижёр Ирина Копачёва-Куровская, солисты — Елизавета Шеховцова, Андрей Мирзоян, Анна Дудкинская), погрузиться в атмосферу романтики и страсти вместе с солисткой Алёной Силивестровой, познакомиться с творчеством студентов и преподавателей колледжа.

Концертная программа «Поэма джаза и романтики» завершит театрально-концертную неделю в Рязанском музыкальном театре. Билеты на это мероприятие доступны для обладателей «Пушкинской карты».

Возраст
6+