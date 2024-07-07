Подземелья Чикен Карри-28. «Черное небо вампиров»

Смотрите на больших экранах в отличном качестве премьеру нового выпуска! Участники: Антон Шастун, Дмитрий Позов, Арсений Попов, Александр Гудков. 28 выпуск шоу «Подземелья Чикен Карри» целиком и на большом экране. Вампиры из легендарного клана Балан (Гудков, Шастун, Попов), подросток-дампир Супербигдикган (Позов) и прах сгоревшего Вампирбека в солевой одноразке продолжают борьбу против всемогущего Высшего Вампирского Совета. Они попытаются сорвать план «Черное небо», цель которого — свержение Короля и порабощение жителей Понии. Наши герои прибывают в столицу изобретательства, гномский город Змий Хрустальный, чтобы предотвратить передачу взрывателей, необходимых Высшему Совету для подрыва вулкана Нергал…