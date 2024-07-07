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Подземелья Чикен Карри-28. «Черное небо вампиров»
Кино

Подземелья Чикен Карри-28. «Черное небо вампиров»

Смотрите на больших экранах в отличном качестве премьеру нового выпуска! Участники: Антон Шастун, Дмитрий Позов, Арсений Попов, Александр Гудков. 28 выпуск шоу «Подземелья Чикен Карри» целиком и на большом экране. Вампиры из легендарного клана Балан (Гудков, Шастун, Попов), подросток-дампир Супербигдикган (Позов) и прах сгоревшего Вампирбека в солевой одноразке продолжают борьбу против всемогущего Высшего Вампирского Совета. Они попытаются сорвать план «Черное небо», цель которого — свержение Короля и порабощение жителей Понии. Наши герои прибывают в столицу изобретательства, гномский город Змий Хрустальный, чтобы предотвратить передачу взрывателей, необходимых Высшему Совету для подрыва вулкана Нергал…

Актёры
Антон Шастун, Дмитрий Позов, Арсений Попов, Александр Гудков
Продолж.
155 мин.
Премьера
2024-07-07 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Комедия

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