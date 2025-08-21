Рязань
Чтв, 21
18°
Птн, 22
17°
Сбт, 23
16°
ЦБ USD 80.1 -0.25 21/08
ЦБ EUR 93.48 -0.08 21/08
Нал. USD 80.35 / 80.10 21/08 17:25
Нал. EUR 94.15 / 94.75 21/08 17:25
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
1 177
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 960
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 852
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 038
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Кино

Побег из зоопарка

Обезьянка Чи-Чи-Чи сбегает из зоопарка и отправляется в приключение, полное авантюр и неожиданных встреч. Вместе со своими новыми друзьями — пернатым красавцем орлом, хитрым енотом и харизматичным хамелеоном — животным предстоит ответственная миссия: воссоединиться с семьями и помочь освободить из неволи всех животных в городе.

Режиссёр
Файт Хельмер
Актёры
Мерет Беккер, Фред Аарон Блейк, Аннетта Блум, Кармела Бономи, Сюзанна Бредехефт, Филипп Дросте, Бенно Фюрман, Арес Клос, Рудольф Краузе, Хайке Макач, Арнель Таси
Продолж.
70 мин.
Премьера
2025-08-21 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение

