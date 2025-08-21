Побег из зоопарка

Обезьянка Чи-Чи-Чи сбегает из зоопарка и отправляется в приключение, полное авантюр и неожиданных встреч. Вместе со своими новыми друзьями — пернатым красавцем орлом, хитрым енотом и харизматичным хамелеоном — животным предстоит ответственная миссия: воссоединиться с семьями и помочь освободить из неволи всех животных в городе.
- Режиссёр
- Файт Хельмер
- Актёры
- Мерет Беккер, Фред Аарон Блейк, Аннетта Блум, Кармела Бономи, Сюзанна Бредехефт, Филипп Дросте, Бенно Фюрман, Арес Клос, Рудольф Краузе, Хайке Макач, Арнель Таси
- Продолж.
- 70 мин.
- Премьера
-
2025-08-21 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Приключение