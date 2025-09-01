Рязань
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 299
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 172
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 191
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 778
По любви к искусству
21 ноября в 10:00
Выставки

По любви к искусству

Рязанский исторический музей

21 ноября в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике откроется выставка, посвященная 205-летию со дня рождения художника Николая Чернова.

Николай Степанович Чернов родился в Москве, но его имя в рязанской историографии занимает особое место. С 1841 года, по окончанию Константиновского межевого института, он состоял в должности уездного землемера в Пронском уезде Рязанской губернии. Увлекаясь рисованием еще со студенческой скамьи, Чернов становится основоположником реалистического направления в художественной жизни Рязани. В фондах Государственного исторического музея хранится более 150 графических работ художника. На карандашных рисунках в документальных подробностях запечатлены этапы «полюбовного» и специального межевания, характерные типажи крестьян и должностных лиц крестьянского самоуправления. Многие работы посвящены различным типам гужевых повозок и лошадей, запряженных в них, ямщикам и почтарям.

В начале 1850-х гг. Николай Чернов переезжает в Рязань на постоянное место жительства. На выставке посетители увидят рисунки и эскизы, на которых изображены виды улиц города и его окрестностей, бытовые сценки, узнаваемые здания, многие из которых дошли до наших дней.

Также на выставке будут представлены семейные фотографии, портреты, архивные документы, иллюстрирующие личную историю художника.

Выставка организована при участии Государственного исторического музея, Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, Рязанского государственного областного художественного музея им. И.П. Пожалостина, Государственного архива Рязанской области, исследователя истории Рязани Александра Дударева.

Возраст
6+