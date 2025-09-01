По любви к искусству

21 ноября в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике откроется выставка, посвященная 205-летию со дня рождения художника Николая Чернова.

Николай Степанович Чернов родился в Москве, но его имя в рязанской историографии занимает особое место. С 1841 года, по окончанию Константиновского межевого института, он состоял в должности уездного землемера в Пронском уезде Рязанской губернии. Увлекаясь рисованием еще со студенческой скамьи, Чернов становится основоположником реалистического направления в художественной жизни Рязани. В фондах Государственного исторического музея хранится более 150 графических работ художника. На карандашных рисунках в документальных подробностях запечатлены этапы «полюбовного» и специального межевания, характерные типажи крестьян и должностных лиц крестьянского самоуправления. Многие работы посвящены различным типам гужевых повозок и лошадей, запряженных в них, ямщикам и почтарям.

В начале 1850-х гг. Николай Чернов переезжает в Рязань на постоянное место жительства. На выставке посетители увидят рисунки и эскизы, на которых изображены виды улиц города и его окрестностей, бытовые сценки, узнаваемые здания, многие из которых дошли до наших дней.

Также на выставке будут представлены семейные фотографии, портреты, архивные документы, иллюстрирующие личную историю художника.

Выставка организована при участии Государственного исторического музея, Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, Рязанского государственного областного художественного музея им. И.П. Пожалостина, Государственного архива Рязанской области, исследователя истории Рязани Александра Дударева.