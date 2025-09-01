Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 124
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 073
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 916
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 672
Кино

По-братски

Антон и Света Лебедевы приняли ответственное решение: они хотят развестись. Из-за бюрократических проблем им необходимо отправиться в путешествие в далекий северный городок Нежногорье, где их когда-то поженили. К ним на выручку приходит безумная соседская семейка — Валентин и Варвара Бублики, а также их озорной сын Платон Валентинович, которые случайно отправляются по тому же маршруту. Антон и Света вынуждены согласиться поехать с ними, не предполагая, какие безумные приключения ждут их на этом пути.

Режиссёр
Оксана Лахно, Филипп Абрютин
Актёры
Денис Бузин, Ирина Темичева, Варвара Щербакова, Илья Коробко, Анна Ардова, Михаил Полицеймако, Владимир Селиванов, Сергей Баталов, Никита Паршин, Яков Гущин
Премьера
27 ноября 2025 в России
Возраст
12+
Жанры
Комедия

