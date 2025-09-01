По-братски

Антон и Света Лебедевы приняли ответственное решение: они хотят развестись. Из-за бюрократических проблем им необходимо отправиться в путешествие в далекий северный городок Нежногорье, где их когда-то поженили. К ним на выручку приходит безумная соседская семейка — Валентин и Варвара Бублики, а также их озорной сын Платон Валентинович, которые случайно отправляются по тому же маршруту. Антон и Света вынуждены согласиться поехать с ними, не предполагая, какие безумные приключения ждут их на этом пути.