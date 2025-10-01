Письмо Деду Морозу

В жизни юриста Петра Безуглова нет места фантазиям. Его жизнь — одни сплошные правила, которые он неукоснительно соблюдает. Однажды его сын Ванечка находит письма, которые Петя в детстве писал Деду Морозу, и опускает их в новогодний почтовый ящик. Утром все детские желания Безуглова начинают сбываться, и в опасности не только сам Петр, но и его семья и, возможно, весь мир!