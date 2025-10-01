Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 27
Птн, 28
Сбт, 29
ЦБ USD 78.59 -0.37 27/11
ЦБ EUR 91.5 0.53 27/11
Нал. USD 79.50 / 79.55 27/11 09:45
Нал. EUR 92.50 / 93.29 27/11 09:45
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
560
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
871
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 680
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 724
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Письмо Деду Морозу
Кино

Письмо Деду Морозу

В жизни юриста Петра Безуглова нет места фантазиям. Его жизнь — одни сплошные правила, которые он неукоснительно соблюдает. Однажды его сын Ванечка находит письма, которые Петя в детстве писал Деду Морозу, и опускает их в новогодний почтовый ящик. Утром все детские желания Безуглова начинают сбываться, и в опасности не только сам Петр, но и его семья и, возможно, весь мир!

Режиссёр
Кирилл Кузин
Актёры
Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Антон Филипенко, Екатерина Темнова, Константин Каримов, Наталия Орейро, Мирон Проворов, Дима Билан, Эвелина Бледанс, Анатолий Цой, Азамат Нигманов, Ольга Лапшина, Алексей Розин, Игорь Жижикин, Владимир Стержаков, Зоя Бербер, Роман Попов, Владимир Симонов, Екатерина Шкуро, Ольга Преснякова-Хархалева, Юлианна Кулагина, Дмитрий Шмаков
Продолж.
90 мин.
Премьера
27 ноября 2025 в России
Возраст
6+
Жанры
Комедия

