Письмо Деду Морозу

В жизни юриста Петра Безуглова нет места фантазиям. Его жизнь — одни сплошные правила, которые он неукоснительно соблюдает. Однажды его сын Ванечка находит письма, которые Петя в детстве писал Деду Морозу, и опускает их в новогодний почтовый ящик. Утром все детские желания Безуглова начинают сбываться, и в опасности не только сам Петр, но и его семья и, возможно, весь мир!
- Режиссёр
- Кирилл Кузин
- Актёры
- Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Антон Филипенко, Екатерина Темнова, Константин Каримов, Наталия Орейро, Мирон Проворов, Дима Билан, Эвелина Бледанс, Анатолий Цой, Азамат Нигманов, Ольга Лапшина, Алексей Розин, Игорь Жижикин, Владимир Стержаков, Зоя Бербер, Роман Попов, Владимир Симонов, Екатерина Шкуро, Ольга Преснякова-Хархалева, Юлианна Кулагина, Дмитрий Шмаков
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
-
27 ноября 2025 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Комедия