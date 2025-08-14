Пила. Наследие

Лиза готовится к поступлению в ФБР и строит планы по борьбе преступниками, когда нелепая авария уносит жизни ее родителей, а она сама оказывается прикованной к инвалидному креслу. О работе приходится забыть, единственные ее развлечения — ежедневная физиотерапия и троллинг онлайн-блогеров. Однажды ночью, маясь от бессонницы, Лиза видит на одном из экранов, как неизвестный жестоко убивает собаку. Видео становится первым в череде кровавых расправ интернет-маньяка, подражающего известным убийцам. Несмотря на запреты полиции, Лиза берет расследование в свои руки и пытается найти маньяка через интернет, не подозревая, что сама может стать одной из жертв…