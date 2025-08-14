Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
13°
Сбт, 27
11°
Вск, 28
10°
ЦБ USD 83.61 -0.38 26/09
ЦБ EUR 98.15 -0.45 26/09
Нал. USD 83.10 / 83.00 25/09 18:15
Нал. EUR 98.30 / 99.54 25/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
555
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
671
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 353
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 211
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Пила. Наследие
Кино

Пила. Наследие

Лиза готовится к поступлению в ФБР и строит планы по борьбе преступниками, когда нелепая авария уносит жизни ее родителей, а она сама оказывается прикованной к инвалидному креслу. О работе приходится забыть, единственные ее развлечения — ежедневная физиотерапия и троллинг онлайн-блогеров. Однажды ночью, маясь от бессонницы, Лиза видит на одном из экранов, как неизвестный жестоко убивает собаку. Видео становится первым в череде кровавых расправ интернет-маньяка, подражающего известным убийцам. Несмотря на запреты полиции, Лиза берет расследование в свои руки и пытается найти маньяка через интернет, не подозревая, что сама может стать одной из жертв…

Режиссёр
Лу Саймон
Актёры
Уилльям Форсайт, Майкл Паре, Дайана Гарл, Кристофер Миллан, Джейсон Хигнайт, Дениза Госсетт, Антон Симоне, Йован Хейс, Дана Андервальд, Розмари Гилмор
Продолж.
82 мин.
Премьера
2025-08-14 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Триллер, Фильм ужасов, Криминал

Еще в кино

Кино
Тимур и его команда
Кино
Август
Кино
Арт-лекторий: Мунк в аду
Кино
Мульт в кино. Выпуск № 186. Большая ми-ми-миссия
Кино
Мокрячок Попай
Кино
Астрал. Зеркала
Кино
Дом ада: Спуск к дьяволу
Кино
Беги
Кино
Семейное счастье
Кино
Пила. Наследие
Кино
Июльский дождь
Кино
Марафон аниме