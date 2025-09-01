Пикник. Юбилейный тур

Магия цифр. Для многих это словосочетание — лишь красивый оборот речи. Но только не для музыкантов легендарной группы. В 2026 году магия станет яркой реальностью — цифры, подобно планетам, выстроятся в одну линию!

Итак: группе Пикник исполняется 45 лет, также 45 лет исполнится записи дебютного альбома «Дым», 25 лет — знаковому альбому «Египтянин» и, наконец, 70 лет — лидеру Пикника Эдмунду Шклярскому. Ну, как вам? И всё это найдет отражение в «Юбилейном туре», который стартует в сентябре 2025 года.

Тем, кто бывал на концертах Пикника, излишне говорить, что в зале будет твориться волшебство. Конечно, прежде всего это исполнение любимых песен. Но музыка не только прозвучит, но и заиграет новыми красками с помощью уникальных лазерных технологий, фантастических персонажей и необычных видеорядов. Не будем перечислять все композиции, назовем только некоторые: «Иероглиф», «Египтянин», «У шамана три руки», «Игла», «Королевство кривых»…

Тем, кто не привык возвращаться с концерта без какого-нибудь артефакта, достаточно сказать, что на виниле и CD выйдет оригинальная запись альбома «Дым» 1981 года, дополненная двумя бонус-треками. Также готовится юбилейная атрибутика Пикника.

Сейчас музыканты погружены в создание новой программы и с нетерпением ждут зрителей на своих концертах!