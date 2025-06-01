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Пигмалион
24 июня в 19:00
Театр

Пигмалион

Театр драмы

Историю об Элизе Дуллитл, превратившейся из цветочницы в леди, можно назвать одной из самых знаменитых в истории мировой литературы и театра. За сто лет (а пьеса написана в 1913 году) «Пигмалион» был поставлен в Англии, Германии, Дании, Швеции, США, Индии… только в России — больше ста постановок. В пьесе Бернарда Шоу каждый найдет свое: превращение вульгарной, уличной девицы в светскую барышню; историю любви или не любви; размышление о том, как может человек меняться в новой для себя среде; ироничное изображение светского общества.

Стоит увидеть, как вульгарная, резкая, безграмотная цветочница перерождается в изысканную светскую леди!

В ролях:

Олеся Железняк — Заслуженная артистка РФ

Александр Галибин — Народный артист РФ, Лауреат Государственных премий РФ

Наталья Егорова — Народная артистка РФ

Елена Проклова — Заслуженная артистка РФ

Алексей Маклаков — Заслуженный артист РФ/ Иван Агапов — Народный артист РФ/ Вадим Андреев

А так же: Татьяна Поппе, Олег Кассин, Ольга Лапшина, Марина Кондратьева,

Сергей Быстров / Денис Степанов / Борис Яновский

Возраст
12+