Песочный человек

После того как Анна переезжает в маленький провинциальный городок, она сталкивается с местной легендой о Песочном человеке, мистическом существе, которое приходит во снах, чтобы наказать людей, совершивших дурные поступки. Единственный способ спастись — избежать смертельных ловушек, расставленных во снах повелителем кошмаров.
- Режиссёр
- Колин Тилли
- Актёры
- Ш.Эпата Меркерсон, Финн Беннетт, Голда Рошевель, Уитни Пик, Карсон Минниер, Уинн Райхерт, Оливер Джей Грин, Лейкен Джайлс, Зария Бойлс, Джессика А'Зора
- Продолж.
- 101 мин.
- Премьера
-
2025-10-23 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов