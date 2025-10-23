Рязань
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 926
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 756
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 759
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
4 018
Кино

Песочный человек

После того как Анна переезжает в маленький провинциальный городок, она сталкивается с местной легендой о Песочном человеке, мистическом существе, которое приходит во снах, чтобы наказать людей, совершивших дурные поступки. Единственный способ спастись — избежать смертельных ловушек, расставленных во снах повелителем кошмаров.

Режиссёр
Колин Тилли
Актёры
Ш.Эпата Меркерсон, Финн Беннетт, Голда Рошевель, Уитни Пик, Карсон Минниер, Уинн Райхерт, Оливер Джей Грин, Лейкен Джайлс, Зария Бойлс, Джессика А'Зора
Продолж.
101 мин.
Премьера
2025-10-23 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

