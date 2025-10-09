Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
13°
Сбт, 27
11°
Вск, 28
10°
ЦБ USD 83.61 -0.38 26/09
ЦБ EUR 98.15 -0.45 26/09
Нал. USD 83.10 / 83.00 25/09 18:15
Нал. EUR 98.30 / 99.54 25/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
555
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
671
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 353
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 211
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Первый на Олимпе

«Киномакс»

10:10
12:30
14:50
17:10
19:30

«Формула Кино»

10:20
12:45
15:10
17:35
20:00
22:25

«Киномакс»

10:10
12:30
14:50
17:10
19:30

«Формула Кино»

10:20
12:45
15:10
17:35
20:00
22:25

В основе фильма — подлинная история человека, чья невероятная судьба доказывает: сила духа способна творить чудеса даже в самые сложные времена. Юный блокадник Юра Тюкалов пришел в спорт после войны, когда у него, казалось, не было сил жить, а не то что вести изнурительные тренировки по академической гребле. Но после встречи с тренерами Михаилом и Верой Савримович у Юры открывается второе дыхание, и он начинает жизнь заново. Судьбы, обожженные войной, соединились в команде, где все поддерживают и вдохновляют друг друга. Победы даются нелегко, но у Юры есть любовь, талант и родная команда, которую не остановить: их цель — Олимпиада в Хельсинки.

Режиссёр
Артем Михалков
Актёры
Глеб Калюжный, Андрей Смоляков, Артем Быстров, Елена Лядова, Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Иван Стебунов, Антон Филипенко, Ирина Паутова, Марк-Малик Мурашкин
Премьера
2025-10-09 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Боевик, Драма, Спортивный фильм

Еще в кино

Кино
Тимур и его команда
Кино
Август
Кино
Арт-лекторий: Мунк в аду
Кино
Мульт в кино. Выпуск № 186. Большая ми-ми-миссия
Кино
Мокрячок Попай
Кино
Астрал. Зеркала
Кино
Дом ада: Спуск к дьяволу
Кино
Беги
Кино
Семейное счастье
Кино
Пила. Наследие
Кино
Июльский дождь
Кино
Марафон аниме