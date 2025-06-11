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Первенство России по спорту глухих (спортивное ориентирование)
16 июня в 09:00
Спорт

Первенство России по спорту глухих (спортивное ориентирование)

Детский лагерь отдыха «Серебряные пруды»

С 16 по 22 июня 2025 года на территории Рязанской области будет проходить Первенство России по спорту глухих (спортивное ориентирование).

Соревнования пройдут в четырех дисциплинах: спринт, классика, лонг и эстафета. Программа:

  • 16.06.2025 (Пн) — День заезда.
  • 17.06.2025 (Вт) — Спортивное ориентирование-кросс-спринт;
  • 18.06.2025 (Ср) — Спортивное ориентирование — кросс--лонг;
  • 19.06.2025 (Чт) — Спортивное ориентирование — кроссэстафета — 3 человека;
  • 20.06.2025 (Пт) — официальная тренировка;
  • 21.06.2025 (Сб) — Спортивное ориентирование — кросс-классика;
  • 22.06.2025 (Вс) — День отъезда.

Возраст
6+