С 16 по 22 июня 2025 года на территории Рязанской области будет проходить Первенство России по спорту глухих (спортивное ориентирование).
Соревнования пройдут в четырех дисциплинах: спринт, классика, лонг и эстафета. Программа:
- 16.06.2025 (Пн) — День заезда.
- 17.06.2025 (Вт) — Спортивное ориентирование-кросс-спринт;
- 18.06.2025 (Ср) — Спортивное ориентирование — кросс--лонг;
- 19.06.2025 (Чт) — Спортивное ориентирование — кроссэстафета — 3 человека;
- 20.06.2025 (Пт) — официальная тренировка;
- 21.06.2025 (Сб) — Спортивное ориентирование — кросс-классика;
- 22.06.2025 (Вс) — День отъезда.
- Возраст
- 6+