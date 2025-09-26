Первая звездная дискотека

Уважаемые дамы и господа, будьте предельно внимательны, Вы попали на территорию особого назначения. Приготовьтесь окунуться в незабываемую атмосферу 90х, колоссальную эпоху малиновых пиджаков и варёных джинс, бубль гума, виниловых пластинок и аудиокассет. На территории особого назначения разрешается, хлопать, подпевать, танцевать и снимать всё происходящее на Ваш телефон. Хиты которые прозвучат сегодня — это Бомбы, разорвавшееся более 20 лет назад и качающие до сих пор на своих взрывных волнах. Легендарный звездный состав приветствует Вас на Первой Звездной Дискотеке!!!

Марина Хлебникова «Чашка кофею», «Солнышко мое вставай», «Полоска взлетная»,

Ольга Зарубина — Победительница Ты Супер Стар «На теплоходе», «Разлучница разлука»,

Татьяна Морозова «Какао», «Давай зажигай»,

Сергей Дубровин «Желтые розы», «Белая метелица»,

Павел Соколов «Сердце в руках», «Ты мне снишься»,

Ведущий Айдар Минаев — участник ТВ шоу «Ярче звезд».