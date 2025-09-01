Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
911
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 612
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 667
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 258
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Первая ведьма. Долина дьявола
Кино

Первая ведьма. Долина дьявола

Дух первой ведьмы жаждет мести и похищает младшую сестру Яки. Девушка понимает, что старуха утащила школьницу в Долину дьявола — проклятое место, где собирается вся нечисть. Никто не рискует ходить туда. Все говорят, что девочку уже не спасти, но Яка не может бросить сестру, просит помощи и с группой смельчаков отправляется в зловещую долину дьявола.

Режиссёр
Танадет Прадит, Нарит Ювабун
Актёры
Надеч Кугимия, Джелильча Капаун, Пиракрит Пхахарабуньякиат, Кайбхундитт Джайди, Нина Нуттача Джессика Падован, Чермави Суванпанучоке, Джакарин Пурибхат, Онгарт Чеамчароенпорнкул
Продолж.
104 мин.
Премьера
13 ноября 2025 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Триллер, Фильм ужасов

