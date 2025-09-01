Первая ведьма. Долина дьявола

Дух первой ведьмы жаждет мести и похищает младшую сестру Яки. Девушка понимает, что старуха утащила школьницу в Долину дьявола — проклятое место, где собирается вся нечисть. Никто не рискует ходить туда. Все говорят, что девочку уже не спасти, но Яка не может бросить сестру, просит помощи и с группой смельчаков отправляется в зловещую долину дьявола.