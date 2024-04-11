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Паранормальные явления. Мост призраков

Группа друзей решает провести обряд посвящения в студенты на проклятом мосту. Согласно университетской легенде, нечто потустороннее утащило здесь девушку, которая не дождалась на мосту своего парня. С тех пор тут пропало много студентов, ступивших на 13-ю ступень, и мост закрыли. Нарушив запрет и вступив на мост, ребята попадают в потусторонний мир, вернуться из которого сможет только тот, кто разгадает тайну призрака.

Режиссёр
Лестер Си
Актёры
Чан Нин, Ко Чэн, Джей Си Линь, Саммер Мэн, Вера Янь, Чжань Ваньжу
Продолж.
88 мин.
Премьера
2024-04-11 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Триллер, Фильм ужасов

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