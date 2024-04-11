Паранормальные явления. Мост призраков

Группа друзей решает провести обряд посвящения в студенты на проклятом мосту. Согласно университетской легенде, нечто потустороннее утащило здесь девушку, которая не дождалась на мосту своего парня. С тех пор тут пропало много студентов, ступивших на 13-ю ступень, и мост закрыли. Нарушив запрет и вступив на мост, ребята попадают в потусторонний мир, вернуться из которого сможет только тот, кто разгадает тайну призрака.
- Режиссёр
- Лестер Си
- Актёры
- Чан Нин, Ко Чэн, Джей Си Линь, Саммер Мэн, Вера Янь, Чжань Ваньжу
- Продолж.
- 88 мин.
- Премьера
-
2024-04-11 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Триллер, Фильм ужасов