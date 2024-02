Самые известные песни из эфира самого музыкально канала в исполнении группы PANACEA.

17 февраля (вход с 19.00) в Арт-клубе ПЛОЩАДКА вспомним время, когда грустили под HIM, отрывались под GREEN DAY влюблялись под ДИСКОТЕКУ АВАРИЮ. Зарядимся энергией под композиции легендарных SCOOTER и RAMMSTEIN. Вместе с нами перенесись в беззаботную юность, когда клипами и песнями обменивались через ИК-порт. Также вместе споем BLOODHOUND GANG, SLIPKNOT, SYSTEM OF A DOWN, LINKIN PARK.