PANACEA + LABEL

Совместный концерт от групп «Label» и «Panacéa».
Группа «Label» — новинка среди коллективов российской рок-сцены. Идеи песен навеяны тем, что происходит вокруг и внутри нашего сознания. Волнует все. От курса доллара до ретроградной Венеры.
Музыка группы «Panacéa» заставит испытать широчайший спектр эмоций — от темной печали и сожалений до беззаботного детского счастья.
Приходи зарядиться новыми впечатлениями и эмоциями. Возможно, именно таким тебе запомнится лето 2025 — ярким и душевным.
- Возраст
- 16+