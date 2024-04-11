Падение империи

Бог больше не хранит Америку. Национальная гвардия Калифорнии и Техаса при поддержке боевой техники и авиации штурмуют столицу. Белый дом вот-вот падет. Группа журналистов пытается добраться до пылающего Вашингтона, чтобы взять последнее интервью у президента некогда Соединенных Штатов Америки. Но в стране, где царит хаос, нет ничего дороже литра бензина и ничего дешевле, чем человеческая жизнь.
- Режиссёр
- Алекс Гарленд
- Актёры
- Джесси Племонс, Кейли Спэни, Кирстен Данст, Ник Офферман, Вагнер Мора, Соноя Мидзуно, Джефферсон Уайт, Алекса Мансур, Стивен МакКинли Хендерсон, Карл Глусман, Хуани Фелис, Джоджо Т.Гиббс, Джефф Босли, Нельсон Ли
- Продолж.
- 109 мин.
- Премьера
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2024-04-11 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик, Драма