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19 027
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
10 581
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
13 970
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Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
14 119
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Падение империи

«Формула Кино»

10:30
12:50
15:10
17:30
19:50
22:10

«Люксор» (Есенина)

09:20
11:50
13:50
16:40
18:20
21:30

«Киномакс»

14:00
19:00
21:00
23:25

«Пять Звезд»

12:30
14:40
16:50
19:00
21:10
22:10
22:40

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

16:45
21:15

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

13:15
17:30
21:50

«Формула Кино»

00:30
10:30
12:50
15:10
17:30
19:50
22:10

«Люксор» (Есенина)

09:20
11:50
13:50
16:40
18:40
21:30

«Киномакс»

14:00
14:10
19:00
21:00
23:25

«Пять Звезд»

12:30
14:40
16:50
19:00
21:10
22:10
22:40

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

16:45
21:15

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

13:15
17:30
21:50

«Формула Кино»

00:30
10:30
12:50
15:10
17:30
19:50
22:10

«Люксор» (Есенина)

09:20
11:50
13:50
16:40
18:40
21:30

«Киномакс»

14:00
14:10
19:00
21:00
23:25

«Пять Звезд»

12:30
14:40
16:50
19:00
21:10
22:10
22:40

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

16:45
21:15

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

13:15
17:30
21:50

«Формула Кино»

00:30
10:30
12:50
15:10
17:30
19:50
22:10

«Люксор» (Есенина)

09:20
11:50
13:50
16:40
18:20
21:30

«Киномакс»

14:00
14:10
19:00
21:00
23:25

«Пять Звезд»

12:30
14:40
16:50
19:00
21:10
22:10
22:40

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

16:45
21:15

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

13:15
17:30
21:50

«Формула Кино»

10:30
12:50
15:10
17:30
19:50
22:10

«Киномакс»

14:00
14:10
19:00
21:00
23:25

«Пять Звезд»

12:30
14:40
16:50
19:00
21:10
22:10
22:40

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

16:45
21:15

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

13:15
17:30
21:50

«Люксор» (Есенина)

09:20
11:50
13:50
16:40
18:20
21:30

«Формула Кино»

10:30
12:50
15:10
17:30
19:50
22:10

«Киномакс»

14:00
14:10
19:00
21:00
23:25

«Пять Звезд»

12:30
14:40
16:50
19:00
21:10
22:10
22:40

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

16:45
21:15

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

13:15
17:30
21:50

«Люксор» (Есенина)

09:20
11:50
13:50
16:40
18:20
21:30

«Формула Кино»

10:30
12:50
15:10
17:30
19:50
22:10

«Киномакс»

14:00
14:10
19:00
21:00
23:25

«Пять Звезд»

12:30
14:40
16:50
19:00
21:10
22:10
22:40

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

16:45
21:15

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

13:15
17:30
21:50

«Люксор» (Есенина)

09:20
11:50
13:50
16:40
18:20
21:30

Бог больше не хранит Америку. Национальная гвардия Калифорнии и Техаса при поддержке боевой техники и авиации штурмуют столицу. Белый дом вот-вот падет. Группа журналистов пытается добраться до пылающего Вашингтона, чтобы взять последнее интервью у президента некогда Соединенных Штатов Америки. Но в стране, где царит хаос, нет ничего дороже литра бензина и ничего дешевле, чем человеческая жизнь.

Режиссёр
Алекс Гарленд
Актёры
Джесси Племонс, Кейли Спэни, Кирстен Данст, Ник Офферман, Вагнер Мора, Соноя Мидзуно, Джефферсон Уайт, Алекса Мансур, Стивен МакКинли Хендерсон, Карл Глусман, Хуани Фелис, Джоджо Т.Гиббс, Джефф Босли, Нельсон Ли
Продолж.
109 мин.
Премьера
2024-04-11 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Боевик, Драма

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