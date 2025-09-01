Отверженные

1994 год. Доведенный до отчаяния, сражающийся с тяжелой болезнью отец-одиночка, ветеран Афганской войны, решается на жестокое ограбление, чтобы обеспечить свою малолетнюю дочь деньгами и новыми документами. Ребенок должен будет бежать из города и начать новую жизнь далеко за пределами своей родины. Однако, казалось бы, простое ограбление в итоге превращается в череду нескончаемых кровавых преступлений, результатом которых едва ли станет счастливое будущее.