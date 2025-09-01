Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
911
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 612
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 667
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 258
Отверженные
Кино

Отверженные

1994 год. Доведенный до отчаяния, сражающийся с тяжелой болезнью отец-одиночка, ветеран Афганской войны, решается на жестокое ограбление, чтобы обеспечить свою малолетнюю дочь деньгами и новыми документами. Ребенок должен будет бежать из города и начать новую жизнь далеко за пределами своей родины. Однако, казалось бы, простое ограбление в итоге превращается в череду нескончаемых кровавых преступлений, результатом которых едва ли станет счастливое будущее.

Режиссёр
Алексей Алферов
Актёры
Евгений Шириков, Виталия Корниенко, Алексей Ушаков, Василий Шемякинский, Сергей Комаров, Наталья Махрова, Игорь Лифанов, Владимир Колида, Владимир Стеклов, Сергей Погосян, Лукерья Ильяшенко, Борис Каморзин, Сергей Легостаев, Марина Байда, Мария Кукушкина, Ефим Архипов, Ирина Лабаторина, Вячеслав Пахалин
Продолж.
94 мин.
Премьера
6 ноября 2025 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Триллер, Криминал

