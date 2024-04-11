Отражение тьмы

Несколько молодых пар отправляются на частный остров для участия в таинственном тренинге-ретрите, обещающем укрепить их взаимоотношения. Однако на острове герои сталкиваются с древним демоном — Суккубом. Этот монстр питается жизненной энергией людей, принимая чужой облик и провоцируя жертв проявлять свои самые худшие качества и совершать ужасные поступки. Главная героиня приехала на ретрит с тайной целью разыскать свою сестру, пропавшую на этом острове. Противостояние с Суккубом станет для нее не только схваткой за выживание, но и испытанием на прочность ее убеждений и моральных ориентиров.