Отражение тьмы

Несколько молодых пар отправляются на частный остров для участия в таинственном тренинге-ретрите, обещающем укрепить их взаимоотношения. Однако на острове герои сталкиваются с древним демоном — Суккубом. Этот монстр питается жизненной энергией людей, принимая чужой облик и провоцируя жертв проявлять свои самые худшие качества и совершать ужасные поступки. Главная героиня приехала на ретрит с тайной целью разыскать свою сестру, пропавшую на этом острове. Противостояние с Суккубом станет для нее не только схваткой за выживание, но и испытанием на прочность ее убеждений и моральных ориентиров.
- Режиссёр
- Серик Бейсеу
- Актёры
- Ангелина Пахомова, Виктор Михайлов, Полина Давыдова, Антон Риваль, Паулина Врублевска, Пьер Бурель, Нино Нинидзе, Артур Бесчастный, Ксения Пикалова
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
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2024-04-11 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов