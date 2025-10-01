Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 24
Втр, 25
Срд, 26
ЦБ USD 78.92 -0.1 25/11
ЦБ EUR 91.37 0.81 25/11
Нал. USD 79.51 / 80.38 24/11 18:15
Нал. EUR 92.00 / 93.47 24/11 18:15
Итоги года New
Публикации
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
6 часов назад
222
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
687
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 526
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 271
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Отпуск без конца
Кино

Отпуск без конца

Два с половиной дня из жизни шестнадцатилетнего Алоишеса Паркера, вечного странника без работы, учебы и постоянной крыши над головой. Он слоняется по Манхэттену, встречает странных людей, навещает свою мать в психбольнице. Алли не может усидеть на одном месте: какая-то неведомая сила постоянно побуждает его дрейфовать дальше…

Страна
США
Режиссёр
Джим Джармуш
Актёры
Крис Паркер, Лейла Гастил, Джон Лури, Ричард Бос, Сара Драйвер, Рут Болтон, Чарли Спейдман, Фрэнки Фейсон
Продолж.
75 мин.
Премьера
11 декабря 2025 в России
Возраст
16+
Жанры
Драма-комедия

