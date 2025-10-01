Отпуск без конца

Два с половиной дня из жизни шестнадцатилетнего Алоишеса Паркера, вечного странника без работы, учебы и постоянной крыши над головой. Он слоняется по Манхэттену, встречает странных людей, навещает свою мать в психбольнице. Алли не может усидеть на одном месте: какая-то неведомая сила постоянно побуждает его дрейфовать дальше…
- Страна
- США
- Режиссёр
- Джим Джармуш
- Актёры
- Крис Паркер, Лейла Гастил, Джон Лури, Ричард Бос, Сара Драйвер, Рут Болтон, Чарли Спейдман, Фрэнки Фейсон
- Продолж.
- 75 мин.
- Премьера
-
11 декабря 2025 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Драма-комедия