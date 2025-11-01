Открытие проекта «Новогодняя столица России 2026»

13 декабря в Рязани дадут старт новогодним мероприятиям в рамках проекта «Новогодняя столица России 2026».

Организаторы приготовили уникальную программу мероприятий, которая подарит жителям и гостям города атмосферу праздника и волшебства.

13 декабря с 15.00 до 15.15 на Главной сцене у цирка пройдет танцевальный флешмоб «Навстречу новогодней столице». Не важно, умеете ли вы танцевать, главное, чтобы у вас было хорошее настроение!

С 15.15 до 16.15 — самое время узнать «Все про Новый год», вспомнить новогодние традиции и совершить увлекательное путешествие по страницам истории Нового года.

С 16.15 до 17.15 — новогодний интерактивный спектакль «Грибная сказка Деда Мороза» напомнит о том, что каждый взрослый в душе ребенок.

В 17.30 состоится музыкальный сказочный спектакль. Рязанцы и гости Новогодней столицы отправятся в захватывающее путешествие в пространстве и времени в мир новогодних чудес!

В завершение праздничного открытия на Главной сцене Новогодней столицы выступит российская певица и блогер Bearwolf (Валерия Василевская).