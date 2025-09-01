Открытие концертного сезона в филармонии

Этот праздничный вечер станет торжеством русской музыки и будет ознаменован двумя важными юбилейными датами. В 2025 году исполняется 110 лет со дня рождения выдающегося советского и российского композитора Георгия Свиридова и 130 лет со дня рождения великого русского поэта, уроженца Рязанского края Сергея Есенина.

В исполнении Рязанского губернаторского симфонического оркестра по управлением Сергея Оселкова, Рязанского камерного хора (художественный руководитель Алексей Ракин, главный хормейстер Илья Волков) и солиста Московского музыкального театра «Геликон-опера», приглашенного солиста Мариинского театра и Большого театра России, заслуженного артиста Республики Башкортостан Игоря Морозова (тенор) прозвучитПоэма памяти Сергея Есенина Г. Свиридова. Также в программе — Симфония № 2 ми минор С. Рахманинова.

Поэма памяти Сергея Есенина (1956) — одно из самых значительных и известных сочинений Георгия Свиридова. Появление поэмы было особенно актуально для середины прошлого столетия, став реабилитацией Есенина, долгие годы негласно запрещенного поэта.

Поэма состоит из десяти частей, в которые вошли стихотворения и фрагменты поэзии разных периодов творчества Есенина, и делится на три крупных раздела. Первый посвящен старой крестьянской Руси. Второй раздел похож на пастораль, показывающую пленительные картины ночи. Последний посвящен приходу новой советской эры в жизни Руси.