Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
Вчера 10:51
1 919
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 258
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 673
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
7 348
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Открытие концертного сезона в филармонии
18 сентября в 19:00
Концерты

Открытие концертного сезона в филармонии

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Этот праздничный вечер станет торжеством русской музыки и будет ознаменован двумя важными юбилейными датами. В 2025 году исполняется 110 лет со дня рождения выдающегося советского и российского композитора Георгия Свиридова и 130 лет со дня рождения великого русского поэта, уроженца Рязанского края Сергея Есенина.

В исполнении Рязанского губернаторского симфонического оркестра по управлением Сергея Оселкова, Рязанского камерного хора (художественный руководитель Алексей Ракин, главный хормейстер Илья Волков) и солиста Московского музыкального театра «Геликон-опера», приглашенного солиста Мариинского театра и Большого театра России, заслуженного артиста Республики Башкортостан Игоря Морозова (тенор) прозвучитПоэма памяти Сергея Есенина Г. Свиридова. Также в программе — Симфония № 2 ми минор С. Рахманинова.

Поэма памяти Сергея Есенина (1956) — одно из самых значительных и известных сочинений Георгия Свиридова. Появление поэмы было особенно актуально для середины прошлого столетия, став реабилитацией Есенина, долгие годы негласно запрещенного поэта.

Поэма состоит из десяти частей, в которые вошли стихотворения и фрагменты поэзии разных периодов творчества Есенина, и делится на три крупных раздела. Первый посвящен старой крестьянской Руси. Второй раздел похож на пастораль, показывающую пленительные картины ночи. Последний посвящен приходу новой советской эры в жизни Руси.

Возраст
6+