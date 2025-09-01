Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 05
10°
Чтв, 06
Птн, 07
ЦБ USD 81.19 0.3 06/11
ЦБ EUR 93.51 0.13 06/11
Нал. USD 81.90 / 82.00 05/11 18:15
Нал. EUR 94.21 / 95.78 05/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
911
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 612
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 667
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 258
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Острые предметы
2 февраля 2026 в 19:00
Театр

Острые предметы

Концертный зал Рязанской областной филармонии

В центре почти детективного сюжета две супружеские пары, переживающие сложные времена. Малоуспешная художница убеждена, что не склонна к ревности. Самоуверенный врач думает, что свободен в выборе женщин. Хрупкая домохозяйка ищет страсти и существует в воображаемом мире. Идеалист-адвокат задает себе и своим подопечным неудобные вопросы. Вместе с героями спектакля зритель проходит через романтические, курьезные, трагические и фарсовые ситуации, пытается ответить на сложные и важные вопросы о любви и браке. Режиссером спектакля является Игорь Теплов («Космос», «Заповедник» и «Три Ивана» в Театре им. Пушкина): «История, которую мы рассказываем, не только о любви, но еще и о свободе. О границах, которые появляются, когда связываешь себя отношениями. Нашим спектаклем мы пытаемся ответить на вопросы: возможна ли в супружеских отношениях свобода? полюбив, ты обретаешь свободу или теряешь ее? измена освобождает или порабощает?»

Режиссёр
Игорь Теплов
Актёры
Виктория Исакова, Леонид Бичевин, Ирина Старшенбаум, Артем Осипов, Андрей Мартынов, Григорий Верник
Возраст
18+
Жанры
Драмспектакль