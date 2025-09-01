Острые предметы

В центре почти детективного сюжета две супружеские пары, переживающие сложные времена. Малоуспешная художница убеждена, что не склонна к ревности. Самоуверенный врач думает, что свободен в выборе женщин. Хрупкая домохозяйка ищет страсти и существует в воображаемом мире. Идеалист-адвокат задает себе и своим подопечным неудобные вопросы. Вместе с героями спектакля зритель проходит через романтические, курьезные, трагические и фарсовые ситуации, пытается ответить на сложные и важные вопросы о любви и браке. Режиссером спектакля является Игорь Теплов («Космос», «Заповедник» и «Три Ивана» в Театре им. Пушкина): «История, которую мы рассказываем, не только о любви, но еще и о свободе. О границах, которые появляются, когда связываешь себя отношениями. Нашим спектаклем мы пытаемся ответить на вопросы: возможна ли в супружеских отношениях свобода? полюбив, ты обретаешь свободу или теряешь ее? измена освобождает или порабощает?»