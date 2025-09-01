Спектакль «Остров заблудших душ» по пьесе Вуди Аллена буквально пронизан американским юмором и начинен философским подтекстом. В его основе — любовный треугольник. Ох, сколько пар разрушила эта роковая геометрическая фигура! Но в нашей истории треугольник неожиданно дополняется еще одним углом… Интрига, да и только!
Сюжет — казалось бы классическая комедия положений. Муж изменяет жене. И не с кем-нибудь, а с ее лучшей подругой. Все трое в курсе происходящего. Но пока дамы рядятся, кому же достанется их возлюбленный, он делает ход конем и уходит к третьей!
На сцене просто потрясающий звездный состав:
Юлия Меньшова,
Евгений Дятлов,
Ольга Прокофьева,
Андрей Ильин,
Ольга Богомазова.
И в заключении приведем один лишь только отзыв зрителя, успевшего посмотреть спектакль:
— Когда включили свет, я было замечталась, что это еще один антракт. Увы, это был занавес… Тем не менее приятнейшим послевкусием осталась в памяти роскошная божественная игра актеров, я бы пошла на этот спектакль заново хоть сейчас, хоть тогда же, следом, на бис!
Автор — Вуди Аллен;
Режиссёр — Вадим Дубровицкий.
- Возраст
- 16+