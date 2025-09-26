Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 28
10°
Пнд, 29
10°
Втр, 30
10°
ЦБ USD 83.61 0 27/09
ЦБ EUR 97.68 -0.47 27/09
Нал. USD 81.00 / 83.00 28/09 07:00
Нал. EUR 97.00 / 99.50 28/09 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 2025 17:57
972
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
862
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
903
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 757
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Оркестр при свечах. Muse
13 октября в 19:00
Концерты

Оркестр при свечах. Muse

МКЦ

MUSE: мировые хиты и великая классика в сиянии тысяч свечей 36 стран, 420 городов, более 2 млн. зрителей В рамках мирового тура! Классика, современные хиты, саундтреки к любимым фильмам — каждая нота звучит по-новому. Мы преображаем привычное звучание, раскрываем музыку во всей глубине её оттенков. На сцене — виртуозы, влюбленные в свое дело. Здесь вы не просто слушаете — вы проживаете музыку. MUSE — наслаждение для всех органов чувств. Мы объединяем людей, которые ценят искусство, благородную эстетику и особую атмосферу по всему миру. Ближайшие концерты в вашем городе

Возраст
0+
Жанры
Рок