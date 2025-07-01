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Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах
7 августа в 19:00
Концерты

Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах

МКЦ

Камерный состав CAGMO представляет уникальную концертную программу «Симфония Линкин Парк при свечах», основанную на творчестве легендарной рок-группы.

С Linkin Park знакомы даже те, кто не является поклонником жанра рок-музыки. Экспериментальное звучание и глубокие смыслы песен стали отражением эмоций миллионов слушателей по всему миру. Скоропостижный уход солиста Честера Беннингтона оставил глубокий след в сердце каждого поклонника группы. В память о кумире CAGMO представляет концертную программу «Симфония Линкин Парк при свечах». Новое прочтение любимых хитов в уникальных оркестровых аранжировках вызовет чувство ностальгии по прошедшему, но незабытому музыкальному пути группы и солиста Честера Беннингтона.

В программе концерта: Numb, In The end, Faint, What I’ve Done, Bleed it Out и многие другие значимые композиции. «Симфония Линкин Парк при свечах» в исполнении фортепиано, струнных, флейты и ударных — это настоящий подарок для всех, кто хранит теплые воспоминания и скучает по одной из самых значимых рок-групп нулевых.

Возраст
6+
Жанры
Рок