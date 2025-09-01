Операция «Пластилин» возвращается, чтобы отметить своё 15-летие большим юбилейным концертом!

15 лет увлекательного, тернистого пути, полного взлётов и падений, радости и горя, смерти и перерождений, мы уложили в уникальную программу, состоящую из главных песен группы за всё время существования.

Мы будем танцевать и кружиться в безумных хороводах. Под прямую бочку, грязные гитары и холодные синтезаторы, под откровенные тексты и яростные мелодии, под «шаманский» вайб новой волны. Под песни альбома «Мантра, побеждающая смерть» и главные хиты «Операции Пластилин».

Без границ и условностей. Все вместе.

2 часа панк-рока, пот, синяки, слёзы, радость, гул сотен голосов. Люто, мощно, долго. Всё, как ты любишь.

Концерт-терапия, концерт-эйфория, концерт-катарсис.