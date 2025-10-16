Опасные связи

Две молодые пары по ошибке забронировали один загородный особняк на уикенд. Чтобы не отменять кратковременный отпуск, они решают провести его под одной крышей с незнакомцами. Когда гости открывают потайную комнату и находят в ней массу реквизита для взрослых игр, новое знакомство превращается в запутанный клубок провокации, соблазна, секса, лжи и опасности.
- Режиссёр
- Мерседес Брайс Морган
- Актёры
- Мэдди Хассон, Алекс Роу, Марко Пигосси, Андра Нечита, Элиана Рейс, Клейтон Спенсер
- Продолж.
- 94 мин.
- Премьера
-
2025-10-16 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Триллер, Фильм ужасов, Эротический фильм