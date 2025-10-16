Рязань
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Опасные связи
Кино

Опасные связи

Две молодые пары по ошибке забронировали один загородный особняк на уикенд. Чтобы не отменять кратковременный отпуск, они решают провести его под одной крышей с незнакомцами. Когда гости открывают потайную комнату и находят в ней массу реквизита для взрослых игр, новое знакомство превращается в запутанный клубок провокации, соблазна, секса, лжи и опасности.

Режиссёр
Мерседес Брайс Морган
Актёры
Мэдди Хассон, Алекс Роу, Марко Пигосси, Андра Нечита, Элиана Рейс, Клейтон Спенсер
Продолж.
94 мин.
Премьера
2025-10-16 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Триллер, Фильм ужасов, Эротический фильм

