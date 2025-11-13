Оно. Кошмар на Мейпл-стрит

Мальчик по имени Майки видит кошмары по ночам. Но однажды эти страшные сны переходят в реальность, когда его мать становится одержима демоном. Зловещее существо, вселившееся в женщину, жаждет убить как можно больше людей. Майки вынужден бороться за выживание. Однако проклятие, внезапно обрушившееся на его семью, будет преследовать его на протяжении жизни и передастся потомкам.