Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 386
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 991
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 813
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 579
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Кино

Оно. Кошмар на Мейпл-стрит

Мальчик по имени Майки видит кошмары по ночам. Но однажды эти страшные сны переходят в реальность, когда его мать становится одержима демоном. Зловещее существо, вселившееся в женщину, жаждет убить как можно больше людей. Майки вынужден бороться за выживание. Однако проклятие, внезапно обрушившееся на его семью, будет преследовать его на протяжении жизни и передастся потомкам.

Режиссёр
Пьер Цигаридис
Актёры
Ребека Кеннеди, Эмили Госс, Ранен Нават, Шон О'Брайан, Сьюзан Гейл Уоттс, Шон Уэйлен, Алондра Андраде, Пакстон Карвилл, Уилльям Гэбриел Грир, Марина Пароди, Наоми Петит, Ракель Рохас
Продолж.
81 мин.
Премьера
2025-11-13 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

