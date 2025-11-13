Оно. Кошмар на Мейпл-стрит

Мальчик по имени Майки видит кошмары по ночам. Но однажды эти страшные сны переходят в реальность, когда его мать становится одержима демоном. Зловещее существо, вселившееся в женщину, жаждет убить как можно больше людей. Майки вынужден бороться за выживание. Однако проклятие, внезапно обрушившееся на его семью, будет преследовать его на протяжении жизни и передастся потомкам.
- Режиссёр
- Пьер Цигаридис
- Актёры
- Ребека Кеннеди, Эмили Госс, Ранен Нават, Шон О'Брайан, Сьюзан Гейл Уоттс, Шон Уэйлен, Алондра Андраде, Пакстон Карвилл, Уилльям Гэбриел Грир, Марина Пароди, Наоми Петит, Ракель Рохас
- Продолж.
- 81 мин.
- Премьера
-
2025-11-13 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов