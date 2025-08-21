Она сказала «Да!»

Три сестры — строгая карьеристка Кэтрин (Скарлетт Йоханссон), страстная красотка Виктория (Сиенна Миллер) и семейная тихоня Джорджина (Эмили Бичем) — возвращаются в родной город ради своей мамы (Кристин Скотт-Томас), ведь она снова сказала «Да!». Их ждут яркие эмоции, неожиданные гости, пикантные секреты и множество судьбоносных поворотов. Чем же закончится эта свадьба?
- Режиссёр
- Кристин Скотт-Томас
- Актёры
- Скарлетт Йоханссон, Сиенна Миллер, Эмили Бичем, Кристин Скотт-Томас, Роджер Эштон-Гриффитс, Джулио Беррути, Дэвид Чарлз, Тибо де Монталамбер, Марк Декстер, Марк Эбулуэ, Джеймс Флит, Рози Хилаль, Самсон Кейо, Гэри Ламонт, Джошуа МакГуайр, Фрида Пинто, Марк Стэнли, Синдху Ви
- Продолж.
- 95 мин.
- Премьера
-
2025-08-21 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма-комедия