Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
1 177
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 960
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 852
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 038
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Кино

Она сказала «Да!»

Три сестры — строгая карьеристка Кэтрин (Скарлетт Йоханссон), страстная красотка Виктория (Сиенна Миллер) и семейная тихоня Джорджина (Эмили Бичем) — возвращаются в родной город ради своей мамы (Кристин Скотт-Томас), ведь она снова сказала «Да!». Их ждут яркие эмоции, неожиданные гости, пикантные секреты и множество судьбоносных поворотов. Чем же закончится эта свадьба?

Режиссёр
Кристин Скотт-Томас
Актёры
Скарлетт Йоханссон, Сиенна Миллер, Эмили Бичем, Кристин Скотт-Томас, Роджер Эштон-Гриффитс, Джулио Беррути, Дэвид Чарлз, Тибо де Монталамбер, Марк Декстер, Марк Эбулуэ, Джеймс Флит, Рози Хилаль, Самсон Кейо, Гэри Ламонт, Джошуа МакГуайр, Фрида Пинто, Марк Стэнли, Синдху Ви
Продолж.
95 мин.
Премьера
2025-08-21 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма-комедия

