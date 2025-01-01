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Олег Каменщиков и группа Гад’з
29 января в 19:00
Концерты

Олег Каменщиков и группа Гад’з

Две будки в Ирландии

29 января на сцене паба «Две Будки в Ирландии» выступит актер Олег Каменщиков и группа Гад’з.

Олег Каменщиков — известный московский актер кино и театра. В его фильмографии более 150 лент (Чикатило, Жизнь по вызову, Триггер, Непослушник 1-2 и пр). Так же он пишет песни под псевдонимом Олег Болдер и исполняет их с группой Гадз. На вечере Вы услышите авторские песни в стиле оптимистичный рок.

Компанию Олегу составят известные в городе музыканты:

  • Дмитрий Козырев — электробаян;
  • Михаил Бондарук- бас;
  • Александр Нагорный- ударные;
  • Иван Ципорков- духовые.

Возраст
16+