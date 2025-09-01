Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 124
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 073
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 916
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 672
Океан чудес
Кино

Океан чудес

Шэн очень скучает по маме, но отец и мачеха полностью поглощены заботами о младшем ребенке. В день рождения девочки семейство отправляется в морской круиз. Вечером поднимается сильный шторм, и Шэн смывает за борт, где она встречает загадочное существо, о котором ей когда-то рассказывала мама. Решив, что оно приведет ее к маме, девочка попадает в полный удивительных обитателей волшебный мир. Там ей предстоит преодолеть немало препятствий, чтобы спасти своего нового друга и вернуться домой.

Режиссёр
Тянь Сяопэн
Продолж.
112 мин.
Премьера
27 ноября 2025 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Фэнтези

