Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 093
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
905
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
952
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 835
Охота на мужчин
6 декабря в 18:00
Театр

Охота на мужчин

Рязанский дворец молодежи

Главная героиня — экстравагантная красотка, о которой мечтает любой мужчина, только не собственный муж. В погоне за остротой чувств и яркими впечатлениями она знакомится с молодым интеллигентом. Взбалмошная особа быстро погружает нового знакомого в мощный водоворот неотвратимых событий. Жизнь молодого человека превращается в настоящий хаос. Атмосфера накаляется с каждой минутой. Как выкрутиться из сложившейся ситуации? Это загадка, которою предстоит разгадать.

В спектакле есть всё: изящный юмор, взрыв эмоций, неожиданные признания, коварство и, конечно, любовь. Неожиданная развязка еще раз подтвердит истину: будь осторожен со своими желаниями — они имеют свойство сбываться!

Увлекательная, динамичная комедия придется по душе всем зрителям. А блистательный актерский состав спектакля привнесет особый шарм в постановку и сделает просмотр незабываемым.

В ролях: Станислав Бондаренко, Иван Жидков, Анна Михайловская. Режиссер: Владимир Моташнёв.

Возраст
16+