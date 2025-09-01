Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 05
10°
Чтв, 06
Птн, 07
ЦБ USD 81.19 0.3 06/11
ЦБ EUR 93.51 0.13 06/11
Нал. USD 81.90 / 82.00 05/11 18:15
Нал. EUR 94.21 / 95.78 05/11 18:15
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
911
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 612
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 667
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 258
Кино

Огненный мальчик

Никогда не знаешь, для чего тебе даны испытания. Подросток из обеспеченной семьи Макс оказывается вовлеченным в страшную трагедию, случившуюся в ночном клубе. Чтобы отвести подозрения от сына и сохранить карьеру, мать, не желая вникать во все подробности случившегося, спешно отправляет Макса в глухую провинцию, где он остается один на один со своими демонами. В разлуке женщина осознает, что совсем не знает собственного ребенка и в погоне за личными амбициями рискует потерять его навсегда. Вдали друг от друга герои задумываются об истинном смысле жизни. Каждому из них нужно сделать выбор, и тогда на первый план выйдет то, что по-настоящему важно для каждого из них.

Режиссёр
Надежда Михалкова
Актёры
Юлия Высоцкая, Оксана Акиньшина, Денис Косиков, Анна Михалкова, Александр Устюгов, Елизавета Ищенко, Богдан Голощук, Оксана Суркова, Валерий Борисов, Сергей Балашов, Владислав Кудряев, Дария Ермакович, Константин Белошапка
Премьера
6 ноября 2025 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма

