Итоги года New
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
Вчера 15:06
408
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 596
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 060
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 344
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Оболочка
Кино

Оболочка

40-летняя актриса Саманта Лейк чувствует, что ее карьера уже идет на спад из-за возраста. Пытаясь вернуть себе красоту и известность, она обращается к загадочной компании Shell и ее генеральному директору Зои Шеннон. Компания предлагает революционное антивозрастное лечение, которое должно изменить жизнь актрисы. Поначалу лечение дает выраженный эффект, и карьера Саманты начинает набирать обороты. Саманта ближе знакомится с Зои, которая берет ее под свое крыло. Глубже погружаясь в мир Shell, актриса начинает замечать темные тайны компании.

Режиссёр
Макс Мингелла
Актёры
Элизабет Беркли, Лиэнн Сутер, Кейт Хадсон, Элизабет Мосс, Кайя Гербер, Мэри Линн Райскаб, Марти Боуэн, Брэндон Кинер, Зиве, Эсте Хаим, Дастин Миллиган
Продолж.
100 мин.
Премьера
30 октября 2025 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Комедия, Фильм ужасов

