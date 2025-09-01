40-летняя актриса Саманта Лейк чувствует, что ее карьера уже идет на спад из-за возраста. Пытаясь вернуть себе красоту и известность, она обращается к загадочной компании Shell и ее генеральному директору Зои Шеннон. Компания предлагает революционное антивозрастное лечение, которое должно изменить жизнь актрисы. Поначалу лечение дает выраженный эффект, и карьера Саманты начинает набирать обороты. Саманта ближе знакомится с Зои, которая берет ее под свое крыло. Глубже погружаясь в мир Shell, актриса начинает замечать темные тайны компании.