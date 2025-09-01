О. Мартынова. Реверанс клавесину

Ольга Мартынова (клавесин)

В программе: произведения У. Берда, Ф Куперена, Л. Куперена, И. С. Баха и др.

Рязанская филармония приглашает слушателей на концерт-знакомство с одним из главных музыкальных инструментов эпохи барокко — клавесином. Для него писали произведения такие великие мастера, как Г. Перселл, И. С. Бах, Г. Ф. Гендель, Д. Скарлатти. Несмотря на века забвения, в ХХ веке этот удивительный клавишный инструмент с щипковым механизмом и изящным звучанием стал ассоциироваться с благородной стариной и получил вторую сценическую жизнь.