Итоги года
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 093
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
905
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
952
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 835
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
О. Мартынова. Реверанс клавесину
11 октября в 17:00
Концерты

О. Мартынова. Реверанс клавесину

Зал камерной музыки Рязанской областной филармонии

Ольга Мартынова (клавесин)

В программе: произведения У. Берда, Ф Куперена, Л. Куперена, И. С. Баха и др.

Рязанская филармония приглашает слушателей на концерт-знакомство с одним из главных музыкальных инструментов эпохи барокко — клавесином. Для него писали произведения такие великие мастера, как Г. Перселл, И. С. Бах, Г. Ф. Гендель, Д. Скарлатти. Несмотря на века забвения, в ХХ веке этот удивительный клавишный инструмент с щипковым механизмом и изящным звучанием стал ассоциироваться с благородной стариной и получил вторую сценическую жизнь.

О перипетиях музыкальной истории расскажет известная клавесинистка и историк музыки Ольга Мартынова. Она исполнит шедевры клавирной музыки XVII—XVIII вв.еков. А главным «героем» вечера станет клавесин Рязанской филармонии — реплика модели 1761 года известного английского мастера Якова Киркмена, изготовленная Дмитрием Беловым в 2022 году.

Возраст
6+