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Нусайбин
26 января в 10:00
Выставки

Нусайбин

Фотодом

В среду, 24 января, в 19.00 приглашаем на открытие выставки фотографий Константина Сороки «Нусайбин». Говорим прямо и настойчиво: эту выставку надо смотреть непременно, выбирайте время.

Традиционно — слово автору: «Фотография для меня — это не творчество, а исследование мира. В 17 лет я стал фотожурналистом, и до сих пор репортаж и документалистика — мои любимые жанры. Во время съёмки я всегда сливаюсь с толпой и снимаю незаметно: так я не вмешиваюсь в происходящее и фиксирую реальную жизнь.

Эта коллекция фотографий — результат моего путешествия по городам юго-восточной Турции: Нусайбину, Джизре, Мардину, Мидьяту и Шанлыурфе.

Нусайбин находился на перекрестке торговых путей древнего Востока и был желанной добычей для завоевателей, как и весь регион. Города переходили от государства к государству, и каждый влиял на его культуру, архитектуру, население.

Так смешались народы — ассирийцы, курды, армяне, евреи, римляне, арабы. Смешались культуры: христианские монастыри здесь соседствуют с руинами иудейских построек и современными мусульманскими мечетями. Это вы и увидите на выставке. С одной стороны — просто фотографии из путешествия, с другой — отражение региона, в котором всегда было неспокойно. Максимально разного — как и сюжеты снимков»._________________до 14 февраляпн-сб 10.00-19.00вход свободный, 0+

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