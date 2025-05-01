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Новый предмет. Трибьют группы NAUTILUS POMPILIUS
27 июня в 19:00
Концерты

Новый предмет. Трибьют группы NAUTILUS POMPILIUS

Арт-клуб «Площадка»

Впервые в Рязани — ярославская группа НОВЫЙ ПРЕДМЕТ. В этот вечер со сцены клуба ПЛОЩАДКА прозвучат лучшие хиты группы NAUTILUS POMPILIUS!

Приглашаем всех поклонников «Нау», ценителей истинного рока, ностальгирующих по тем временам, всех-всех-всех! На трибьюте «Наутилуса» будет что вспомнить и хором спеть. Уверены, вам запомнится этот вечер, а пока разминаем связки для хорового пения бессмертных хитов «Нау» — «Я хочу быть с тобой», «Скованные одной цепью», «Прогулки по воде», «Тутанхамон» и многих других.

Группа «Новый предмет» — ярославская команда, одна из представителей трибьют-движения в России. О трибьютах спорят, сопоставляя совершенно различные взгляды на это культурное явление: от восторга до полного неприятия. И это естественно: может ли кто-то и спеть так же, как Вячеслав Бутусов? Но что бы ни говорили скептики, атмосферу живого концерта трибьют-группы не заменит никакая hi-end аппаратура, воспроизводящая музыку с качественно записанного носителя. Мы надеемся, что и на нашем концерте любители рок-музыки поймут, поддержат и по достоинству оценят работу коллектива.

Возраст
16+