«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 488
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 423
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 265
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 983
Новогодняя тайна пирата
20 декабря в 12:00
12:00
12:00
Сюжет, который будет интересен и детям, и взрослым: Юная мечтательница, обожающая гаджеты и музыку, случайно открывает волшебную книгу дедушки-писателя — достает волшебные часы, которые перенесут главных героев и Снегурочку в прошлое, где и начнутся приключения.

Они оказывается среди пиратов, амазонок и таинственных островов! Смогут ли она и её дедушка преодолеть «вечный спор» поколений? Станут ли приключения ключом к взаимопониманию? Ответ — в сердце циркового действа!

Вас ждут:

  • Экзотические обитатели джунглей: леопард, крокодилы, питоны и обезьяны-вольтижеры.
  • Клоуны-виртуозы «Баттерфляй», лауреаты Международных фестивалей Анжелика и Сергей Клюевы играют на музыкальных инструментах и поют, вовлекая зал в водоворот смеха!
  • Обладатели Гран-при Международного циркового фестиваля, аттракцион «Канатоходцы с медведями» под руководством Руслана Воложанина: бурые «моряки» исполняют уникальные трюки на пятиметровой высоте!
  • Самый юный артист программы, обладатель Гран-при международного циркового фестиваля Артур Воложанин с трюками и танцами на проволоке.
  • Эксклюзив от Заслуженного артиста России Михаила Иванова: жонглер-эквилибрист, двукратный рекордсмен Книги Гиннесса, жонглирует на моноколесе и ходит по канату, отбивая мяч головой!

Обретут ли герои общий язык? Полюбит ли девочка книги? И как путешествие изменит их? Секреты раскроются под куполом цирка! Погрузитесь в мир, где цирковое искусство превращается в волшебную сказку! Это шоу идеально для первого знакомства ребенка с миром цирка. Успейте забронировать места — пиратские приключения ждут!

И, конечно же, Дед мороз и Снегурочка поздравят Вас и ваших деток с Новым годом!!!

Возраст
0+