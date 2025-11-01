Новогодняя тайна пирата

Сюжет, который будет интересен и детям, и взрослым: Юная мечтательница, обожающая гаджеты и музыку, случайно открывает волшебную книгу дедушки-писателя — достает волшебные часы, которые перенесут главных героев и Снегурочку в прошлое, где и начнутся приключения.

Они оказывается среди пиратов, амазонок и таинственных островов! Смогут ли она и её дедушка преодолеть «вечный спор» поколений? Станут ли приключения ключом к взаимопониманию? Ответ — в сердце циркового действа!

Вас ждут:

Экзотические обитатели джунглей: леопард, крокодилы, питоны и обезьяны-вольтижеры.

Клоуны-виртуозы «Баттерфляй», лауреаты Международных фестивалей Анжелика и Сергей Клюевы играют на музыкальных инструментах и поют, вовлекая зал в водоворот смеха!

Обладатели Гран-при Международного циркового фестиваля, аттракцион «Канатоходцы с медведями» под руководством Руслана Воложанина: бурые «моряки» исполняют уникальные трюки на пятиметровой высоте!

Самый юный артист программы, обладатель Гран-при международного циркового фестиваля Артур Воложанин с трюками и танцами на проволоке.

Эксклюзив от Заслуженного артиста России Михаила Иванова: жонглер-эквилибрист, двукратный рекордсмен Книги Гиннесса, жонглирует на моноколесе и ходит по канату, отбивая мяч головой!

Обретут ли герои общий язык? Полюбит ли девочка книги? И как путешествие изменит их? Секреты раскроются под куполом цирка! Погрузитесь в мир, где цирковое искусство превращается в волшебную сказку! Это шоу идеально для первого знакомства ребенка с миром цирка. Успейте забронировать места — пиратские приключения ждут!

И, конечно же, Дед мороз и Снегурочка поздравят Вас и ваших деток с Новым годом!!!